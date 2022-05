Konstruktiven konstrukt

Danes je nov dan

Poslavlja se vladna koalicija, ki je delovala konstruktivno in državotvorno ter bo tako delovala tudi v opoziciji. Baje. Na konstitutivni seji državnega zbora je vložila največje število predlogov zakonov v zgodovini samostojne države. Ker želi do konca uresničiti program, ki si ga je zadala. Baje.

Pred in po porazu na volitvah izvaja številna kadrovanja v državnih podjetjih in ministrstvih. Ker ji je mar za strokovnost. Baje. Tonin je prejšnji teden v imenu države kupil 45 oklepnikov za 343 milijonov evrov. Ker je želel narediti bodočemu premierju uslugo. Baje. Katoliška cerkev je v lanskem letu prejela 3 milijone državne pomoči, s posebno uredbo iz preteklega tedna pa naj bi pridobila še dodaten milijon na leto. Ker njihovo poslanstvo neprecenljivo pripomore k socialni državi. Baje. SDS in NSi se bosta še naprej borili za dobrobit Slovenije in vseh državljanov in ne bosta preusmerjali pozornosti na ideološke borbe s preteklostjo. Baje.

Petnajsto vlado torej čaka lahko delo. Baje.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.