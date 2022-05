»Začelo se je novo predvolilno obdobje«

IZJAVA DNEVA

"Okoliščine so takšne, da je bil novi državni zbor, v katerem sedi polovica parlamentarnih mačkov, od tega jih je večina v opoziciji, druga polovica pa je novincev, ki so dobili na volitvah jasno večino za oblikovanje izvršilne veje oblasti, že prvi dan blokiran. Okoliščina pač, ker je opozicija vložila več kot 30 zakonskih novel in s tem prehitela poslance novince, ki so medtem še stali v vrsti pred verifikacijsko komisijo državnega zbora, pred katero so kazali dokazilo DVK, da so bili izvoljeni."

"Čeprav je spomin na nedavne parlamentarne volitve še svež, je jasno, da se je že začelo novo predvolilno obdobje. Živimo v dobi, ko je dan v politiki, v katerem ni konflikta, blokade, incidenta, izredne seje ali referenduma, v boju za oblast izgubljen. Okoliščine pač. In če lahko dodamo – tudi brez politične kulture."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o tem, da imamo v zakonodajni veji oblasti zelo jasno ločnico med zmagovalci in poraženci volitev)