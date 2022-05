»Pričakovanja do nove Golobove vlade: izbris prejšnjega sveta«

IZJAVA DNEVA

"Tokratna zamenjava oblasti je prav gotovo posebna v najmanj eni stvari. Zaradi problemov, ki jih je nakopičila odhajajoča Janševa vlada – in ki jih bo kopičila očitno do zadnjega izdiha lastnega vladanja –, so pričakovanja do nove Golobove vlade podobna koncu filma Melanholija: izbris prejšnjega sveta. In začetek nečesa novega. Česar v Melanholiji sicer ne poznamo. V Sloveniji pa se zdi precej znano. Zahteve so nenavadno jasne in nepričakovano artikulirane. Vrnitev Studia City. Neodvisnost medijev. Rehabilitacija demokracije oziroma demokratičnih standardov, postopkov in praks v državi. Neodvisnost sodne veje oblasti. Neodvisnost policije. In tako dalje. Skratka: najmanj vrnitev stanja, ki je bilo za slovensko družbo značilno za obdobje pred nastopom zadnje Janševe vladavine. Če ne celo pomembno izboljšanje stanja. Na vseh področjih. Pričakovanja so torej velika. Celo ekstremna. Njihova realizacija pa pomeni rekonstrukcijo oziroma marsikje (šele) konstrukcijo demokratičnih in socialnih logik v družbi."

(Antropologinja in kolumnistka Vesna Vuk Godina o tem, da je tokratna zamenjava oblasi posebna; via Delo)