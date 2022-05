Sintetika v zaporih

raymondclarkeimages / flickr

Zgodovina sintetičnih kanabinoidov – umetnih snovi, ki delujejo na enake receptorje kot marihuana – je kratka, a strašljiva. V težnji, da bi kot dizajnerske droge prelisičili prepovedi in detekcijo, se njihova struktura vedno bolj oddaljuje od naravnega THC, kar pa pri uporabnikih povzroča tudi vse bolj nepredvidljive učinke.

Zakaj bi kdorkoli namesto marihuane posegal po nečem tako nevarnem? Ključni sta dostopnost in cena – sploh v restriktivnem okolju zaporov. Predvsem ZDA so znane po ostrih, nesorazmernih zapornih kaznih za prestopke, povezane z drogami, s tem pa po izrednem številu zaprtih odvisnikov. Ko je pandemija okrnila že tako omejen dostop do opojnih snovi, so se sintetični kanabinoidi kljub svoji nepriljubljenosti še bolj razpasli.

Boleča resnica je, da ranljive populacije odvisnikov zaporna kazen ne spreobrne, temveč jih izpostavi dodatni nevarnosti. Rešitev pa je kot ponavadi pristop, podkrepljen z razumevanjem – tako znanstvenim kot človeškim.

