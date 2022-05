Peter Petrovčič | ilustracija: Tomaž Lavrič

Selektivni pregon tviterašev?

Zakaj uporabnike Twitterja, kritične do sovražne politike, obiskuje policija, predstavnikov in podpornikov sovražne politike na tem družabnem omrežju pa ne?

Sploh se ne zgodi tako redko, da kak uporabnik družabnega omrežja Twitter sporoči, da ga je na domu obiskala policija, ker naj bi bil s svojimi zapisi storil to ali ono kaznivo dejanje – sovražni govor, grožnjo, razžalitev … Pri tem se je težko znebiti občutka, da je med njimi prevladujoč odstotek takih, ki so v svojih zapisih kritični do vlade Janeza Janše, njenih predstavnikov in predstavnikov vladnih strank in politike, ki jo te nasploh predstavljajo. Odgovor na vprašanje, zakaj je tako, je presenetljivo preprost.