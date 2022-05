Prvi minister, ki je odkrito gej

Ko bodo v parlamentu potekli referendumski roki, s katerimi želi odhajajoča vlada onemogočiti sestavljanje nove, bo nov minister za delo postal Simon Maljevac, Slovenija pa naj bi takrat dobila prvega ministra, ki ne skriva istospolne usmerjenosti

Koalicija je najprej predvidela, da bo minister za delo postal Simon Maljevac, zaradi zahteve o referendumu pa naj bi Maljevac to funkcijo prevzel konec junija, do takrat bo državni sekretar (v vmesnem času naj bi bil začasni minister Luka Mesec)

© Uroš Abram

Simon Maljevac (1981) je generalni sekretar Levice. Stranki se je pridružil takoj po drugem referendumu o zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, na katerem je večina volivcev zavrnila pravice manjšine. Bil je eden izmed najpomembnejših članov ekipe »Čas je ZA«, aktivistov, ki so vodili kampanjo za potrditev zakona. Na drugi strani sta bila katoliška cerkev in Aleš Primc.