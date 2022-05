Vrnitev odpisanega?

Žvižgač Ivan Gale se je prijavil na razpis za direktorja zavoda za blagovne rezerve

Se bo Ivan Gale vrnil na kraj zločina, tja, kjer se je vse začelo ?

© Borut Krajnc

Daleč se zdijo časi, ko je Ivan Gale, tedaj vodja splošne službe v zavodu za blagovne rezerve, začel opozarjati na korupcijo, nepotizem in oškodovanje javnih sredstev pri nabavi zaščitne opreme, s katero naj bi si pomagali pri spoprijemanju z epidemijo, in zaradi tega izgubil službo. Zdaj se je, skupaj s še dvema protikandidatoma, prijavil na razpis za direktorja zavoda, ki ga je objavil upravni odbor zavoda. Izbirni postopek naj bi opravili na ministrstvu za gospodarstvo, novega direktorja pa naj bi potrdila vlada. A katera vlada?

Vladi Janeza Janše je prejšnji petek, ko se je v novi sestavi prvič sestal državni zbor, prenehal mandat in lahko opravlja le še tekoče posle. Navsezadnje je bil odhajajoči predsednik vlade (in še nekaj ministrov) izvoljen za poslanca … Tudi sicer pa je vrhovno sodišče že pred leti povedalo, da je pojem tekoči posli nedoločen ustavnopravni pojem, ki »ga je treba razumeti tako, da v tem času vlada sprejme samo nujne odločitve, ne začenja pa večjih in pomembnejših dejavnosti na novo, ne sprejema dokončnih političnih odločitev, razen tistih, ki so nujno potrebne za delovanje države«.

Gale sprašuje, ali je »imenovanje direktorja blagovnih rezerv nujno. Vsekakor ne, saj lahko zavod posluje brez tega tudi naprej, vsaj do 15. novembra 2022. Če je od novembra do danes zavod lahko vodil Kužner, ga lahko tudi do imenovanja novega direktorja. Zavod ima tudi z vršilcem dolžnosti direktorja zakonitega zastopnika in lahko normalno deluje, saj ima ta enaka pooblastila kot direktor zavoda.« To po njegovem mnenju pomeni, da vlada v odhajanju v konkretnem primeru »ne sme imenovati direktorja zavoda za blagovne rezerve. Vlada ne bo imela prav nobenega prepričljivega argumenta, zakaj je bilo imenovanje nujno. Hkrati to pomeni, da lahko ustavno skladno novega direktorja zavoda imenuje le na novo oblikovana vlada, ki bo imela polna pooblastila. Enako velja za podobne primere drugih imenovanj.« Se pa Gale ne slepi, da bo odhajajoča vlada to želela razumeti tako: »In kaj nas izkušnje iz obdobja zadnjih dveh let učijo? To, da janševiki ustavo pojmujejo kot priročnik, ne pa kot zavezujoč krovni pravni akt. Že pišem osnutek tožbe.«

Najbolj znan slovenski žvižgač, ki vodi Center za zaščito žvižgačev, še pojasnjuje, da je po volitvah opazno, da želi vedno več ljudi spregovoriti o nepravilnostih, ki so se znotraj različnih državnih organov in institucij dogajale pretekli dve leti. Izmed ovadb, ki so jih zoper njega po nareku politike vlagali na zavodu za blagovne rezerve, jih je bila večina že zavržena, preostale naj bi, kot zdaj kaže, končale enako. Z bodočimi vladajočimi strankami oziroma njihovimi predstavniki se o kandidaturi ni pogovarjal. Ali kot pravi: »Vsak naj pač odloča po svoji vesti, to velja za vse vlade.« Z dokaj veliko verjetnostjo lahko zatrdimo, da bi bilo zavod za blagovne rezerve z Galetom na čelu mogoče uvrstiti med državne institucije z minimalnim tveganjem za korupcijo.