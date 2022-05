Odprava posledic

Kaj prinaša novo ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije?

Bo vztrajnemu Rončeviću, v.d. direktorju javnega zavoda Rudolfovo, na koncu uspelo pridobiti proračunska sredstva?

© Robert Balen / Večer

Janševa vlada je v visokem šolstvu in raziskovalnih dejavnostih za seboj pustila pravo pogorišče. Odgovornost za to lahko večinoma pripišemo državnemu sekretarju Mitji Slavincu, ki je mimo strokovnih mnenj podarjal koncesije za izvajanje visokošolskih študijskih programov, z lomastenjem po upravnem odboru Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS) pa na vrh agencije nastavil prekmurskega rojaka Mitja Lainščaka. Tako je najverjetneje omogočil dolgoročno financiranje novega javnega zavoda Rudolfovo, ki mu nasprotuje tako rekoč vsa strokovna javnost, med drugim tudi Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki je novega direktorja pred kratkim pozval, naj ne podpiše pogodbe o stabilnem financiranju zavoda. Podobno je vlada prejšnji teden sprejela še sklep o ustanovitvi Znanstvenega in inovacijskega središča v Rakičanu, za katero naj bi v prihodnjih dveh letih iz proračuna namenili 1,6 milijona evrov.