Fašistični medij

Ministrstvo za kulturo je NTA vpisalo v razvid medijev

Uradna odločba o vpisu v razvid medijev (s pripisom)

© Arhiv Mladine

Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot – tisto, ki ga je ministrstvo za kulturo lani nagradilo s statusom nevladne organizacije, delujoče v javnem interesu, čeprav se za njim skrivajo simpatizerji identitarnega gibanja in neonacističnih simbolov – se zdaj lahko pohvali še z enim dosežkom. Minister Vasko Simoniti, ki se poslavlja s položaja, mu je tik pred koncem mandata omogočil, da spletni portal Nacionalna tiskovna agencija (NTA) vpiše v razvid medijev.

V odločbi, s katero je NTA vpisan v razvid medijev, ministrstvo ugotavlja, da je izdajatelj, se pravi Društvo za promocijo tradicionalnih vrednot, priložil vsa potrebna dokazila za vpis v razvid medijev. Mednje štejejo dokazilo o vpisu v sodni register, temeljni pravni akt izdajatelja, ki je v skladu z zakonom o medijih, in programska zasnova medija. Ministrstvo je ugotovilo, »da vsebuje priglasitev medija vse obvezne sestavine, ki jih predpisuje 12. člen zakona o medijih«, in »da so s strani izdajatelja izpolnjeni vsi predpisani pogoji iz zakona o medijih«. Pri tem je iz neznanega razloga pozabilo na 8. člen zakona, ki pravi, da je prepovedano »z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo«.

Spletni portal, po novem v razvidu medijev vpisan pod zaporedno številko 2501, je ustanovil Aleš Ernecl, provokator, ki se je lani v državnem svetu pojavil v majici s podobo Leona Rupnika. Kljub nenavadnemu smislu za humor – Ernecl vztraja, da se pri takšnih ekscesih po navadi zgolj šali – pa je pri vodenju spletnega portala naredil korak predaleč, ko je v pogovoru s kanadskim rasistom Stefanom Molyneuxom NTA označil za »nov slovenski fašistični medij«.

Zaradi pogroma, ki je sledil njegovim besedam, se je umaknil z vodilnega položaja v NTA in ga prepustil Urbanu Purgarju, nekdanjemu predsedniku Društva za promocijo tradicionalnih vrednot; ta je prevzel naloge glavnega in odgovornega urednika. Širši javnosti je znan kot vodja rumenih jopičev, »biserov«, kot jih je nekoč poimenoval minister v odhajanju Aleš Hojs, po fotografiji, na kateri s stegnjeno desnico pozira v Kočevskem rogu, predvsem pa po trditvi, da je bil Hitler heroj. Med drugim je lani prestajal petmesečno zaporno kazen, domnevno zaradi nasilništva, na policijo pa ga je prijavil tudi Jaša Jenull, saj mu je Purgar grozil z nasiljem.

S položaja predsednika društva je odstopil, ko je Pravna mreža za varstvo demokracije sporočila, da je sprožila postopek za prepoved delovanja društva – razlog za to je bila ravno Purgarjeva trditev, da je bil Hitler heroj. Kot odgovorna oseba društva se zdaj podpisuje Maj Šuklje, Purgar pa ostaja odgovorni urednik NTA. Danes ni več tako dejaven, kot je bil v preteklosti – Twitter je izbrisal njegov račun, podobno je že pred časom izbrisal tudi račun NTA.

Da gre zgolj za navaden medij, verjame samo odhajajoča vlada.