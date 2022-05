Kdo je prvi (še pred Orbanom in Trumpom) napovedal vojno medijem?

IZJAVA DNEVA

"Bivši predsednik vlade je avtohtoni politik, ki je daleč pred drugimi odprl poti novega razumevanja demokracije. Orban, Putin, Erdogan in podobni so nevredni posnemovalci njegovih izvirnih idej. Kdo se je prvi spomnil napovedati vojno medijem na sistemski in celovit način? Morda Orban? Ne. Se je to zgodilo leta 2020 z nečednimi tviti o novinarkah in novinarjih? Sploh ne. Spopada ni napovedal niti kot obrambni minister Slovenije v njeni drugi vladi leta 1992, niti v tretji leta 1993, niti v svoji prvi vladi leta 2004, niti v drugi leta 2012, niti v tretji leta 2020."

"Spomladi leta 1990 je bil poslanec v prvi neposredno izvoljeni skupščini Republike Slovenije. Takoj ob zasedbi svoje poslanske klopi se je razburil, ker so se nekateri novinarji obregnili ob nerodnosti pri prvih zasedanjih skupščine, in sklenil, da je bil to labodji spev tega poklica. Otvoril je politično gibanje, ki je vrednost novinarskega dela ocenjevalo skladno s potrebami svoje propagande."

(Novinar Ervin Hladnik Milharčič v Dnevnikovi kolumni o bivšem predsedniku vlade)