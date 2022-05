»Hojs je pod strašnim pritiskom, ker mora ugajati Gospodarju«

IZJAVA DNEVA

"Hojs je tipičen primer človeka, ki mora neprestano producirati 'bullshit', saj je pod strašnim pritiskom ustvarjanja prave javne podobe – ugajati mora Gospodarju, hkrati pa dajati vtis, da obvlada področje, ki mu ga je Gospodar dodelil. Zato je učenec, ki se od jutra do mraka znoji pred šolsko tablo, venomer vprašan in stalno neseznanjen s snovjo. Na srečo se bo zdaj lahko spočil, saj gre do naslednje vladavine hibernirat v gospodarstvo."

(Pisatelj, režiser in kolumnist Miha Mazzini o notranjem ministru Alešu Hojsu; via siol.net)