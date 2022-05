»Nehajmo se skrivati za oblaki politične korektnosti«

IZJAVA DNEVA

"Zato, ker resnično ne verjamem, da je šlo za kaj drugega kot nagajanje. Mislim, da je to jasno tudi večini državljanov. Nehajmo se skrivati za oblaki politične korektnosti. Jaz bom korektna, ampak to ne pomeni, da bom poskušala opravičevati ali medlo komentirati nekorektna ravnanja. Držo opozicije ocenjujem kot nagajanje in zasuvanje parlamenta s stvarmi, ki merijo na to, da se nekatere druge zadeve upočasnijo oziroma se ne zgodijo. Ali naša država to potrebuje? Zdi se mi, da se marsikateri politik skriva za oblakom in se nekomu ne želi zameriti. Sama ne bom takšna. Povedala bom, če kaj ne bo prav. Vedno se vprašam, ali je nekaj dobro za ljudi in za našo državo. Ne bom kot nekateri politiki, ki se ne izjasnijo, čeprav so nekatere stvari že po zdravi kmečki pameti napačne in nekorektne."

(Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič o tem, ko sta SDS in NSi na dan njene izvolitve v parlamentarno proceduro vložili več kot 30 predlogov zakonov; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)