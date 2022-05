»Danes desnica ni vreden nasprotnik na miselnem področju«

IZJAVA DNEVA

"Odsotnost kritične misli je desnico zreducirala do ne-mnenja, pri čemer vlada neupravičena hierarhija, večinoma imenovana 'tradicija'. Vse, kar je še vedno videti kot mnenje, parazitira na iskanju trikov za nevtralizacijo vsega logičnega in kritičnega, najlažja in najbolj priljubljena sredstva pa so laž, ponarejanje, zamenjava tez in druge logične napake, verbalno nasilje in popolna negacija komunikacije (žalitve, kletvice in podobno)."

"Danes desnica ni vreden nasprotnik na miselnem področju, ampak resna grožnja človekovim pravicam, ki bi jo morali omejiti z vsemi razpoložljivimi pravnimi in političnimi sredstvi. Težava je v tem, da desnica večinoma teži prav po nadzoru misli ... In prednost druge strani je v suverenosti misli in v sposobnosti zaznavanja in kritiziranja lastnih napak. Srečanje na isti ravni nikakor ni mogoče, zato si desnica obupno prizadeva izsiliti enakost položajev kot edino možnost političnega preživetja. Zato smo priča nenehni kraji idej, pripisovanju lastnih napak drugim, izkrivljanju stališč, plagiatorstvu: desnica parazitira na utemeljeni in legitimni misli, a se iz nje ne more učiti. Njene zahteve po dialogu in sodelovanju zvenijo popolnoma prazno."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o odsotnosti kritićne misli pri desnici; v kolumni za Večerovo prilogo V soboto)