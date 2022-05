Rekorde štejem

Danes je nov dan

Lansko leto je bilo izjemno. Tako trdi poročilo Združenih narodov, ki navaja, da smo v 2021 zabeležili nove rekordne vrednosti koncentracije toplogrednih plinov, dvigovanja morske gladine, temperature in kislosti oceanov. To pa so ključni znanilci podnebnih sprememb.

Glede na pasivnost in neambicioznost mednarodne skupnosti in visoke politike, ki vso odgovornost prekladata na posameznike, obeti niso najboljši. Verjetnost za okoljsko apokalipso je vsako leto večja. Že v štirih letih naj bi se globalna temperatura povzpela za poldrugo stopinjo. Očitno bodo ubijalski vročinski vali postali del nove nenormalnosti.

Potrebno je odločno, predvsem pa takojšnje ukrepanje. Naučiti se moramo porabiti manj energije, to pa pridobivati s pomočjo obnovljivih virov. Italijanski svet ministrov je tako nedavno sprejel odločitev, da javnih prostorov od 1. maja dalje ne smejo ohlajati na manj kot 25 °C.

Upamo, da ima bodoči predsednik vlade dober načrt za zeleni prehod Slovenije.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.