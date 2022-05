»Še celo Janez Janša si je verjetno rekel: Le kje so jih našli?«

IZJAVA DNEVA

"Pred volitvami so televizijo prevzeli ljudje, ki so jo prelevili v propagandni predvolilni stroj. Že to je dovolj, da bi moralo vodstvo oditi. Toda to vodstvo je zagrešilo še nekaj bistveno hujšega – delalo je slabo televizijo. Pokazalo je, da televizije ne pozna, da je ne obvlada, ne razume, je ne spoštuje in da je ne mara. To, kar je vodstvo počelo, je bilo norčevanje iz televizije, publike in Slovenije. Še huje: to vodstvo je delalo tako slabo televizijo, da je volitve izgubilo. Še celo Janez Janša si je verjetno rekel: 'Le kje so jih našli?' Zato je skrajni čas, da televizijo spet prevzamejo ljudje, ki jo znajo delati, ki jo poznajo, razumejo in cenijo. Ljudje, ki je ne sovražijo."

(Marcel Štefančič, jr., odstavljeni voditelj Studia City, v svojem govoru na opozorilni stavki novinarjev in novinark RTV Slovenija)