»Bomo v prihodnje uvedli še dan spomina na žrtve inkvizicije?«

IZJAVA DNEVA

"Novi 'praznik' (v narekovajih zato, ker tega statusa dejansko nima – o praznikih odloča zgolj državni zbor), ki ga precejšen del prebivalcev Slovenije morda ni niti zares zaznal, lahko v tej obliki prispeva le k poglabljanju delitev v družbi – kar je bilo razvidno tako iz ne pretirano navdušenih odzivov nasprotnega političnega tabora kot iz izrazito polariziranih razprav, ki so se obenem vnele na družbenih medijih, kjer je znova mrgolelo obkladanj s 'stalinističnimi klavci' in 'izdajalci', občasno pa tudi dovtipov v slogu, ali bomo po sorodni logiki v prihodnje uvedli še dan spomina na žrtve inkvizicije, in podobnega."

(Novinar Gregor Butala v Dnevnikovi kolumni o nacionalnem dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je na 17. maj le nekaj dni pred tem razglasila odhajajoča vlada)