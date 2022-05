Sodišče potrdilo obsodbo Janše

Žaljivi tvit predsednika SDS končno dobil epilog

Janeza Janšo pogosto vabijo na sodišle, a pride le, ko ima čas ...

Celjsko višje sodišče je danes potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je premierja v odhodu in predsednika SDS Janeza Janšo spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj razžalitve novinark TV Slovenija Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl. Dosodilo mu je tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Janše danes ni bilo na sodišču.

Janšev žaljivi tvit

Kot je v obrazložitvi povedal sodnik poročevalec Andrej Pavlina, je Janša, ki mora poravnati tudi sodno takso za vloženo pritožbo, na Twitterju zapisal "grobo in seksistično izjavo". "Šlo je za politično izražanje Janše," je dejal Pavlina. Dodal je tudi, da so Janševo pritožbo zavrnili kot neutemeljeno, sodba prvostopenjskega sodišča pa je tako postala pravnomočna.

"Šlo je za politično izražanje Janše."



Andrej Pavlina,

sodnik poročevalec

Janšev zagovornik Franci Matoz pa je napovedal vložitev zahteve za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče.

Novinarka Eugenija Carl je danes na Facebooku zapisala, da je pritožba Janeza Janše zavržena v celoti. "Prvostopenjska sodba-obsodba na tri mesece pogojne zaporne kazni zaradi razžalitve je preživela na višjem sodišču in (še pravočasno) postala pravnomočna.

"Nismo prostitutke. Nismo opankarice. Nismo mudžahedinke. Nismo umazane južnjakinje. Opice. Pohotnice v rdečih štiklih. Nismo globoka grla in nizka čela. Nismo povzpetnice preko rjuh. Sprejmite sodbo."



Eugenija Carl,

novinarka TV Slovenija

Trajalo je, ampak to je sladka in pravična zmaga. Za vse novinarke. Za vse ženske tega sveta. Za vse žrtve moških šovinistov. Za vse žrtve seksistov. Nizkotne, zavržne žaljivke nimajo prostora nikjer, niti za gostilniškim šankom ne, kaj šele v javnem diskurzu. Kaj šele iz ust predstavnikov najvišjih državnih oblasti," je poudarila in dodala, naj gre Janša domov k svoji ženi ter ji pove, da nikoli več ne bo žalil in zmerjal žensk. "Ne na tviterju, ne za govorniškim pultom, ne v parlamentu, nikjer! In to razglasite tudi vašim oboževalcem in zvestim sledilcem. Nismo prostitutke. Nismo opankarice. Nismo mudžahedinke. Nismo umazane južnjakinje. Opice. Pohotnice v rdečih štiklih. Nismo globoka grla in nizka čela. Nismo povzpetnice preko rjuh. Sprejmite sodbo. Odpustite Matoza. Tako bomo verjeli, da ste viteško sprejeli poraz, odložili meč in se iz bitke naučili lekcije. Vse dobro vam želim," je v zapisu sklenila Eugenija Carl.

Zapis Eugenije Carl na Facebooku po objavljeni potrjeni sodbi

