»Njegovi komunistični strici so doumeli, da jih je povozil čas, Janša pa tega noče doumeti«

IZJAVA DNEVA

"Če bi komunisti na prehodu iz enega v drug sistem želeli na enak način obstruirati politično povsem neizkušeno, mlečnozobo Demosovo vlado, katere član je bil tudi neutolažljivo užaloščen Janez Janša, bi njen prevzem lahko onemogočali na enak način, z nekimi poslovno-formalnimi, poslovniškimi fintami, saj so novo vlado v političnih spretnostih in umetelnostih krepko prekašali na 'petdeset let podlage'. Kot tudi Janša, eksemplarična sila politične kontinuitete, svoje politične nasprotnike, same rumenokljunce, zdaj prekaša za najmanj 30 plus nekaj let podlage. A med Janšo in njegovimi ideološkimi strici v ozadju obstaja pomembna razlika: njegovi komunistični strici so doumeli, da jih je povozil čas, in so se razumno umaknili, Janša pa tega noče doumeti. Sodobna družba, prestreljena s premnogimi komunikacijskimi orožji in premrežena s številnimi komunikacijskimi kanali, ima preveč potencialov prostosti, liberalizma in svobodnjakarstva, da bi jo lahko učinkovito omejil en tak retrogradni politični profil iz prejšnjega stoletja."

(Kolumnist Darijan Košir o tem, ko je Janez Janša z referendumsko pobudo prvič v slovenski politični zgodovini preprečil zmagovalcu volitev Robertu Golobu, da si po lastni volji oblikuje novo vlado; via Dnevnikov Objektiv)