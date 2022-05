Želje kapitala

Danes je nov dan

V preteklem tednu smo lahko poslušali mnoge "predstavnike gospodarstva" in njihova interesna združenja, ki so ob pomoči medijev strašili pred predvidenimi davčnimi ukrepi prihajajoče vlade. Prezir kapitala in večjega dela medijskega establišmenta do progresivnih politik je že znan – spomnimo se le odnosa voditeljev predvolilnih soočenj do Levice – a grožnje s sekirami in vilami so novo dno.

Patetična "skrb" bogatašev za najranljivejše in delovne ljudi, ki bodo zdaj deležni "prikrite nacionalizacije", je skorajda komična. Ukrepi, kot je davek na drugo nepremičnino, povprečnih državljanov namreč ne bodo prizadeli. V ozadju se tako skriva predvsem strah pred zmanjšanjem lastnega premoženja, pa čeprav je bilo to morda pridobljeno ob izdatni pomoči državnih subvencij.

Dohodkovna neenakost je vse večja in že večkrat se je pokazalo, da je trickle down ekonomika ne bo zmanjšala. Čas je torej za progresivno davčno politiko, pa če bodo ob tem razni boscaroli zganjali še tak vik in krik.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.