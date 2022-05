»Kot narod se moramo vprašati, kdaj se bomo uprli orožarskemu lobiju?«

V strelskem napadu na šolo v Teksasu ubitih 21 ljudi (19 učencev in dva učitelja). Predsednik ZDA Biden pozval Američane k uporu proti orožarskemu lobiju

Ameriški predsednik Joe Biden je ostro obsodil strelski napad v Teksasu

V množičnem streljanju na osnovni šoli v mestu Uvalde v Teksasu je bilo v torek ubitih najmanj 19 otrok in dva odrasla, so sporočile tamkajšnje oblasti. Mrtev je tudi 18-letni napadalec. Ameriški predsednik Joe Biden je napad ostro obsodil ter poudaril, da je čas, da se v ZDA zoperstavijo orožarskemu lobiju.

Guverner Teksasa Greg Abbott je sporočil, da je pokol zagrešil 18-letni Salvador Ramos, ki je obiskoval srednjo šolo v mestu. "Streljal je in ubijal, grozljivo in nerazumljivo," je dejal Abbott.

Ameriški predsednik Biden je napad obsodil. "Koliko desetin majhnih otrok, ki so bili priča temu, kar se je zgodilo, vidi umirati svoje prijatelje, kot da so na bojišču, za božjo voljo?" je v Beli hiši vprašal Biden. "Kot narod se moramo vprašati, kdaj se bomo v božjem imenu uprli orožarskemu lobiju?" je dejal.

Po njegovem je zamisel, da 18-letnik lahko vstopi v trgovino z orožjem in kupi orožje, "preprosto napačna".

"Tovrstni množični strelski napadi se redko dogajajo kje drugje na svetu - zakaj? V drugih državah imajo težave z duševnim zdravjem, imajo domače spore, imajo ljudi, ki so izgubljeni. Vendar se tovrstni množični strelski napadi nikoli ne zgodijo tako pogosto kot v Ameriki," je opozoril.

Predstavniki teksaškega ministrstva za javno varnost so za CNN povedali, da naj bi strelec najprej ustrelil svojo babico, nato pa se je okoli poldneva odpravil do osnovne šole Robb, kjer je zapustil svoje vozilo in vstopil s pištolo in puško, oblečen v neprebojni jopič, ter začel strelski pohod po učilnicah. Med streljanjem je v šolo vdrl mejni policist, ki je napadalca ubil.

Gre za najhujši šolski strelski napad v ZDA po napadu na osnovno šolo Sandy Hook v Newtownu v Connecticutu, kjer je decembra 2012 umrlo 20 predšolskih otrok in šest odraslih.

Biden je nemudoma po pokolu ukazal spustiti ameriške zastave na pol droga. Z napadom so ga seznanili med poletom iz Japonske, ko je nemudoma poklical republikanskega guvernerja Abbotta in mu ponudil pomoč. Abbott je med govorniki nacionalne konvencije najbolj vplivnega orožarskega lobija v ZDA konec tedna v teksaškem Houstonu.

V Teksasu, kjer je orožje zelo priljubljeno, je bil to najhujši strelski napad na šolo v zgodovini. Leta 2018 je v predmestju Houstona strelec na srednji šoli pobil deset ljudi, leta 2017 je strelec v cerkvi v Sutherland Springsu ubil 25 ljudi, leta 2019 pa je rasist v El Pasu pobil 23 ljudi v trgovini Walmart.

Vedno, ko pride do podobne tragedije, demokrati zahtevajo ostrejše ukrepe proti orožju, republikanci pa pozivajo k molitvam za mrtve in poudarjajo, da sedaj res ni čas za politične razprave o orožju, vendar se nič ne spremeni.

V ZDA je bilo leta 2020 19.350 umorov s strelnim orožjem. To je 35 odstotkov več kot leta 2019. FBI je lani v ZDA po podatkih nemške tiskovne agencije dpa zabeležil 61 strelskih pohodov, kar je za skoraj polovico več kot leto pred tem. Življenje v tovrstnih napadih so izgubili 103 ljudje, 140 je bilo ranjenih.

