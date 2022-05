»Do tega je vedno treba biti skeptičen«

IZJAVA DNEVA

"Večina pozivov k pluralizaciji medijskega prostora, ki jih opažam v zadnjem času, in večina zgodovinskih pozivov v 30 letih samostojne Slovenije je prišla iz politike. In do tega je tako v mednarodnem prostoru kot tudi pri nas vedno treba biti skeptičen. Trenutno razmišljanje mnogih politikov je predvsem vodeno z izrazito osebnimi egoističnimi interesi, in ti egoistični interesi so pogosto škodljivi za javni interes, ko gre za pravico javnosti do kakovostnega obveščanja."

"Če institucionalni pogoji za neodvisnost in avtonomijo niso izpolnjeni, potem tudi kadri s hrbtenico, s profesionalno in neodvisno držo, težko ali pa ne morejo delovati. Cel sistem pravzaprav začne razpadati, kar se v zadnjem letu dogaja tudi na javnem RTV-ju."

(Marko Milosavljević s katedre za novinarstvo Fakultete za družbene vede, o tem, ko politiki s poročanjem medijev niso zadovoljni, se navadno začnejo pozivi k uravnoteženju, pluralizaciji in objektivnosti novinarstva; via MMC RTV Slovenija)