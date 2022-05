Naslovnica jutrišnje Mladine: JEZA ZGORNJEGA ODSTOTKA

Slovenski kapitalisti: Vse bogatejši. Vse manj obremenjeni. A vse bolj nesrečni.

Jutri izide nova Mladina! Ilustracijo na naslovnici je zakrivil Tomaž Lavrič, Mladinin hišni karikaturist in nagrajenec Prešernovega sklada. Več o tem, zakaj so slovenski kapitalisti vse bogatejši, vse manj obremenjeni, a vseeno vse bolj nesrečni, preberite v novi številki Mladine, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od petka, 27. maja, dalje. #Mladina21

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.

Dostavimo tudi na dom! Naročniki prejmejo izvod Mladine v petek zjutraj!