Teoretikom zarot še ne bo zmanjkalo materiala

Danes je nov dan

Opičje koze? Teoretiki zarot so na delu. Ameriška frakcija za izbruh krivi pohlep Billa Gatesa. Kitajski skeptiki so prepričani, da so virus kot biološko orožje izdelali in v svet spustili Američani. Seveda pa je najprepričljivejša konspirativna razlaga vezana na kovid: opičje koze so izmišljotina, katere naloga je prikriti oz. prekriti – kaj drugega kot – stranske učinke cepiv proti kovidu. Še več, dodaja slovenska razsvetljena scena, sploh ne gre za kakšne koze, ampak le za herpes zoster, po domače za pasavca.

V nečem imajo zgoraj omenjeni prav – opičje koze so medijski konstrukt. S tem nočemo reči, da so okužbe izmišljene, le poudariti, da je poročanje o dogajanju tisto, ki uokvirja mnogo več kot le naš odnos do virusa. Med kovidom so nekateri domači mediji reproducirali vladno propagando, ki je za katastrofalno epidemiološko stanje enkrat krivila žurerje na Pagu, drugič pa ljubljanske kolesarje. Odnos svetovnih medijev do opičjih koz pa je izrazito homofoben in rasističen.

