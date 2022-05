Je to, kar počne SDS, sistematična zloraba parlamentarnih postopkov ali opozicijska drža, kot se spodobi?

Pravo predvideva dostojnost

Čestitke novoizvoljeni predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič s strani tednjega vodje poslanske skupine SDS Danijela Krivca, ki ni zmogel odtrgati pogleda od teh presnetih rdečih salonarjev.

© Borut Krajnc

Tretjega decembra lani so člani parlamentarnega odbora za izobraževanje razpravljali pozno v noč. Delo so končali malo pred polnočjo, skoraj dve uri kasneje, kot bi morali, čeprav za to niso imeli opravičljivega razloga. Predsednici odbora Ivi Dimic (NSi) se je mudilo s potrditvijo zakona o financiranju izobraževanja, da bi lahko državni zbor o njem glasoval že na naslednji plenarni seji, člani odbora iz vrst Levice pa so želeli to preprečiti in na koncu tudi so – s tako imenovanim filibustrom, taktičnim zavlačevanjem z dolgimi govori do izteka seje. A njihovo početje, ki so ga takrat vsi črtili kot nedopustno, se zdi glede na aktivnosti, ki jih v parlamentarnih postopkih po volitvah izvajata SDS in NSi, kot otroška igra. Če bosta omenjeni stranki nadaljevali s težkim orožjem, ki ga uporabljata danes, bi lahko namreč tudi na dolgi rok blokirali delo v državnem zboru.