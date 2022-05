Podjetje urednice na RTV dela za vlado Janeza Janše

Pridobitna dejavnost Jadranke Rebernik?

Jadranka Rebernik, odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija, ki je bila na položaj imenovana v času tretje Janševe vlade

© Borut Krajnc

Jadranka Rebernik ni zgolj polno zaposlena kot odgovorna urednica informativnega programa Televizije Slovenija, temveč ob odgovorni službi najde čas še za dodatno podjetniško delovanje. Skupaj s publicistom Dejanom Steinbuchom in nekdanjim novinarjem Financ Lukom Deklevo ima v lasti zavod Inštitut Plus, ki je po podatkih aplikacije Erar prav pod Janševo vlado pričel pridobivati izplačila iz državnega proračuna. Inštitut je sklenil več pogodb z ministrstvom za izobraževanje, ki ga je vodila Simona Kustec, po katerih na mesec prejema približno 1400 evrov, skupaj je doslej prejel dobrih 15 tisoč evrov. Pri tem ni povsem jasno, kakšna je pravna podlaga za ta nakazila. Kot so pojasnili na ministrstvu, je bila prva pogodba z Inštitutom Plus sklenjena že spomladi 2021, javno naročilo, s katerim so izbrali zavod Jadranke Rebernik in njenih partnerjev, pa je bilo objavljeno šele 1. januarja 2022. Do tedaj sta bili že sklenjeni dve pogodbi, z omenjenim naročilom pa še tretja, ki se izteče konec tega meseca; vrednost te zadnje je 7808 evrov, predmet naročila pa je »izvajanje storitev kriznega in strateškega komuniciranja, izobraževanja s področja javnega nastopanja in sodelovanje na sestankih naročnika«.