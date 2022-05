Novi mediji po Pirkovičevo

Novi urednik se ne udeležuje sestankov uredništva, ki ga vodi

Igor Pirkovič in Janez Janša, stara znanca

© Borut Krajnc

O uredniških posegih v avtonomijo novinark in novinarjev informativnega programa, o ukinjanju oddaj in praktični zamrznitvi celotnega zunanjepolitičnega uredništva se je doslej že dosti pisalo. Javnosti pa je manj znano dogajanje v spletnem uredništvu MMC, ki ga kot vršilec dolžnosti vodi »urednik za nove medije« Igor Pirkovič. Čeprav se je kolektiv družno uprl njegovemu imenovanju, ga je urednica informativnega programa TV Slovenija Jadranka Rebernik imenovala na čelo MMC. Generalni direktor Andrej Grah Whatmough pa je pred tem spremenil izvedbeni akt MMC in tako uredniku 1. programa Radia Slovenija onemogočil soodločanje pri imenovanju urednika za nove medije. Kot pojasnjuje novinarka Larisa Daugul, so se bojazni kmalu izkazale za upravičene: »Vršilca dolžnosti urednika smo sem in tja še videli pred volitvami, potem pa tako rekoč nič več. Kakor po naključju je spet prišel med nas na dan stavke.«