»Trditi, da Simon Maljevac ni primeren za ministra, ker je gej, je enako narobe kot trditi, da je bil Janez Cigler Kralj dober minister, saj je bil kristijan«

IZJAVA DNEVA

"Desničarska trobila so začela napadati ministrskega kandidata Levice Simona Maljevca na osnovi njegove spolne usmerjenosti. Trditi, da Simon Maljevac ni primeren za ministra za področje družinskih zadev, ker je gej, je enako narobe kot trditi, da je bil Janez Cigler Kralj dober minister za to področje, saj je bil kristijan. Soditi ljudi vnaprej na osnovi tega, da pripadajo neki družbeni skupini, je natanko bistvo diskriminacije. V resnici štejejo vsebina in dejanja. V napadih NSi na socialno zakonodajo, recimo, ni bilo prav ničesar krščanskega."

(Stranka Levica na svoji Facebook strani o kandidatu za novega ministra za delo Simonu Maljevcu, ki ne skriva istospolne usmerjenosti)