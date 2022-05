»Zlorabam naklonjeno okolje znotraj Cerkve«

IZJAVA DNEVA

"Kot bolezni Cerkve razumemo vse patološke dinamike, ki ustvarjajo zlorabam naklonjeno okolje znotraj Cerkve. S tem izrazom ne mislim, da je Cerkev bolna. Med nami obstaja dinamika, ki povzroča slabo ravnanje, zlorabo. Tovrstne dinamike pripeljejo do tega, da lahko rečemo, da nekaj ne deluje. Kot eno od za Cerkev specifičnih patologij bi izpostavil klerikalizem. Toda klerikalizem ni nujno samo duhovniški in usmerjen proti laikom, ampak je lahko tudi laični klerikalizem. Duhovniški klerikalizem označuje osebo z arogantno držo, ki se počuti močnejšo od drugih in zlorablja svojo avtoriteto pred drugo laično osebo."

"Laike v Cerkvi nujno potrebujemo. Če jih aktiviramo, imamo v Cerkvi veliko moč, saj je to največja populacija, ki jo ima Cerkev danes. Lahko pa se zgodi, da če je laik otopel, se pomiri s samozadovoljnim odnosom do duhovništva. Vendar se prenova misli sama od sebe ne more zgoditi. Druga vrsta patologije je zloraba možnosti izdaje zaupanja. Zaupanje je temeljna predpostavka vseh pastoralnih dejanj."

(Mehiški duhovnik Daniel Portillo Trevizo o izjavi papeža Frančiška, da je slovenska Cerkev bolna; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)