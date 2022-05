»Hitenje je za poslavljajočo se stranko SDS lahko moteče«

IZJAVA DNEVA

"Petnajsti predsednik vlade Robert Golob bo vlado, kot kaže, sestavil v 38 dneh od volitev oziroma v slabih 20 dneh od prve seje državnega zbora. S tem bodo, če bo 1. junija, kot napovedujejo, potrjena lista ministrskih kandidatov, padli vsi dosedanji rekordi, ki so jih postavljali Golobovi predhodniki. Hitenje je za poslavljajočo se stranko SDS lahko moteče, česar v javnih nastopih predstavniki te stranke ne skrivajo, a dejstvo je, da so to naglico omogočili volilci na nedavnih aprilskih volitvah. Če se zazremo v preteklost, lahko opazimo, da smo vsakokrat, ko je bilo jasno, kdo je zmagovalec volitev, prišli do vlade relativno hitro: v mesecu, mesecu in pol. Vsakokrat pa, ko po volitvah ni bilo najbolj jasno, kako so se karte premešale, so politične stranke potrebovale nekaj več časa za oblikovanje večine. Zato lahko ugotovimo, da hitrost oblikovanja vlade ni toliko odvisna od postopkov, kot opozarjajo nekateri, češ da so predolgovezni oziroma da vključujejo preveč faz, ampak je v neposredni povezavi z ljudsko voljo. Je pa vsekakor treba premisliti, ali ne bi nemara poenostavili postopka od konstitutivne seje DZ do potrditve vlade."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o tem, da bo Robert Golob v rekordnem času sestavil vlado)