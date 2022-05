Kaj bi morala narediti vlada, da nas ne bo zeblo in ne bomo lačni

IZJAVA DNEVA

"Ob tem je treba vzeti v obzir nove razmere, to je ukrajinska vojna, pa da je treba vse napore usmeriti v zmanjšanje odvisnosti od fosilnih virov iz Rusije. Tukaj so prioritete, kar se stroke tiče, zelo jasne, saj bomo že letos in še bolj v naslednjih letih soočeni z velikim pomanjkanjem primarnih surovin, energentov in hrane. Vlada bi za soočenje s tem izzivom morala pripraviti dvojni načrt. Prvič, kako v letošnjem letu zagotoviti dovolj energentov in hrane, da nas ne bo zeblo in ne bomo lačni. In, drugič, narediti srednjeročni načrt za avtonomijo na tem področju za prihodnja leta, to je, kako povečati samooskrbo Slovenije s hrano in na področju energije. To se mi zdita trenutno dve ključni prioriteti za zagotavljanje stabilnosti slovenskega gospodarstva in tudi na politični ravni."

(Ekonomist Jože P. Damijan o tem, katera bi morala biti prva odločna in močna poteza nove vlade; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)