»Ustavno sodišče ni nikoli reklo, da bi morala oblast pustiti covid pri miru«

IZJAVA DNEVA

"Osebno me tovrstna kritika žalosti, saj spregleduje bistvo vloge ustavnega sodišča kot varuha ustavnosti v razmerju do načela delitve oblasti. Ravno to, da ustavno sodišče presoja ustavnost zakonov ali podzakonskih predpisov, ki se odzivajo na različne pojave v družbi, in jih skuša urejati, je naravna vloga ustavnega sodišča. V tem smislu bi morali tudi politični nosilci sporočila ustavnega sodišča razumeti kot dobrodošla, kot pomoč pri uresničevanju istega cilja – oblikovanja ustreznega odziva na epidemijo, ne pa kot nekakšno opozicijo. Ob branju naših odločb ne boste našli niti enega poudarka, da ni bilo prav ukrepati za zajezitev epidemije covida. Ustavno sodišče ni nikoli reklo, da bi morala oblast pustiti covid pri miru. Vedno je bila presoja usmerjena zgolj v vprašanje, ali je bil ukrep sprejet na ustrezen način."

(Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije Matej Accetto o tem, da je v preteklih dveh letih Janševa vlada usmerjala veliko kritik v ustavno sodišče in ga tudi odkrito napadala; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)