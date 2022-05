»Številne dileme vojne v Ukrajini so večja težava za Zahod kot za Putina«

IZJAVA DNEVA

"Številne dileme dolge vojne v Ukrajini so večja težava za zahodno koalicijo kot za ruskega predsednika Putina, ki je očitno pripravljen vojno nadaljevati tako dolgo, da bo lahko po svojih merilih razglasil zmago. Vztrajanje zahodnih zaveznikov, da Putin kot agresor ne bo diktiral mirovnih pogojev, je na deklarativni ravni sicer pravilno, v realpolitiki vojne skorajda nič več kot to. Kakšen bo kompromis, do katerega bo moralo priti za pogajalsko mizo, bo v precejšnji meri odvisno tudi od razpleta na bojišču."

"Zato se zdi, da se vnovična poziva Macrona in Scholza Putinu, naj nemudoma začne neposredne mirovne pogovore z Zelenskim, ta čas zdita utopična, čeprav po svoje odražata tudi skrb nekdanjega ameriškega zunanjega ministra Henryja Kissingerja, da se utegne varnostna situacija Evrope še poslabšati, če se v naslednjih dveh mesecih ne bodo začela mirovna pogajanja in bi se po tem obdobju še naprej iskalo ponižujoč poraz Rusije v Ukrajini. Kissingerjeva izjava, da bi v najboljših pogojih Ukrajina lahko dosegla vrnitev na predvojno stanje in torej privolila v izgubljena ozemlja dela Donecka in Luganska ter Krimskega polotoka, je razumljivo poskrbela za razburjenje v Kijevu. Slika z bojišča pa kaže še slabšo sliko poteka vojne in teritorialnih izgub, ki jih utegne Ukrajina utrpeti – tudi brez sklenjenega mirovnega dogovora v obliki dolgoletnega dejanskega stanja."

(Novinar Aleš Gaube v Dnevnikovem komentarju o tem, da se začenja v mednarodni skupnosti pogosteje postavljati vprašanje, ali ni čas, da se vojna v Ukrajini konča)