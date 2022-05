Negorljiva Deklina zgodba

Na spletni dražbi je naprodaj negorljiva izdaja Dekline zgodbe avtorice Margaret Atwood

© Hulu

Na spletni dražbi je naprodaj negorljiva izdaja Dekline zgodbe kanadske avtorice Margaret Atwood. Dražba unikatne izdaje iz negorljivih materialov bo potekala do 7. junija, je sporočila avkcijska hiša Sotheby's.

Z dražbo negorljive izdaje Dekline zgodbe želijo avkcijska hiša, založba Penguin Random House in avtorica protestirati proti prepovedi nekaterih knjig, na primer v učnih načrtih ZDA. Izkupiček dražbe bo namenjen združenju avtorjev Pen Amerika.

Kot je ob tem po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedala Margaret Atwood, so v nekaterih državah po knjižnicah, vsaj začasno, tudi prepovedali Deklino zgodbo.

Negorljiva izdaja Dekline zgodbe

Po navedbah avkcijske hiše je unikatna izdaja tiskana na posebni aluminijasti foliji, ki se uporablja v filmski proizvodnji za ovijanje vročih luči in zdrži do 660 stopinj Celzija. Pri izdelavi so med drugim uporabili nikljevo žico, ki jo pogosto uporabljajo v električnih komponentah in je stabilna do 1400 stopinj Celzija, nerjavno jeklo, ki ga uporabljajo v vesoljski proizvodnji in zdrži do 1530 stopinj Celzija, tri milimetre tamle fenolne plošče, ki se uporabljajo v proizvodnji elektronike in zdržijo do 282 stopinj Celzija, ter posebna črnila, ki vzdržijo do 1200 stopinj Celzija.

Kot je poudarila avtorica, je negorljivo izdajo tudi sama želela zažgati s plamenometom, a ji to ni uspelo.

Deklina zgodba, ki je distopična zgodba o diktaturi, v kateri so zatirane predvsem ženske, je prvič izšla leta 1985. Po njej so posneli tudi televizijsko serijo.

zpsMsAMY4eM

81PyH5TH-NQ

pmcWPOH4Yqw

dVLiDETfx1c

