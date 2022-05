»Vojna proti terorju je legitimirala nacionalizem, nestrpnost in rasizem«

George W. Bush je patentiral strategijo izčrpavanja, ki so jo posvojili avtokrati prihodnosti, recimo Donald Trump in Janez Janša.

Izšla je posebna številka Mladine TEROR. Marcel Štefančič, jr., Erik Valenčič in novinarji nemške revije Der Spiegel so opisali teror v 21. stoletju, od napada na Svetovno trgovinsko središče (WTC) v New Yorku 11. septembra 2001 do vojne v Ukrajini, ki še vedno traja. Kako se je lahko zgodilo, da je to stoletje že zdaj stoletje nasilja?

"Busheva vojna proti terorju je globalizirala strategijo napetosti in zastraševanja ter pripravila teren za kopico vojn. Tudi za Putinov napad na Ukrajino."



Marcel Štefančič, jr.

Marcel Štefančič, jr. je v članku "Pazite, kaj govorite!" opisal, kako je vojna proti terorju postala teror in stvariteljica toksične, antidemokratične, militantne prihodnosti, v kateri živimo. "Vojna proti terorju je legitimirala nacionalizem, nestrpnost in rasizem. In logično: vojno proti terorju so takoj posvojili desničarski, apokaliptični, lunatični obsedenci z "grehom" in "koncem sveta", teokratski, armagedonski, krščanski fundamentalisti, ki ločenosti cerkve od države ne priznavajo in ki trdijo, da je islam manj vreden od krščanstva, da muslimani ne sodijo "k nam", da krščanske nacije umirajo, da belci izgubljajo politično moč in da krščanski Zahod ubijajo moralni relativizem, liberalizem, seksualna dekadentnost, ateizem, LGBTQ+, ženska pravica do izbire, sekularni humanizem, multikulturalizem in politična korektnost," je poudaril.

