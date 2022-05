»Prebuditi želim spečo Trnuljčico«

IZJAVA DNEVA

"Prebuditi želim spečo Trnuljčico, Mladiko, da bo izvajala usposobljeno in učinkovito diplomacijo. Diplomatsko-konzularno mrežo je treba pomladiti, pa posvetovanje z bivšimi diplomati. Trdo delo nas čaka za povrnitev ugleda Slovenije v EU. Tesneje se želimo povezati z jedrnim delom EU, z njimi nas povezujejo vrednote in nadaljnji razvoj Unije. V zvezi Nato bomo krepili strateški dialog z ZDA, ki nas priznavajo kot poznavalce in partnerje pri Zahodnem Balkanu."

(Bodoča zunanja ministrica Tanja Fajon na zaslišanju pred pristojnim odborom Državnega zbora (DZ) za zunanjo politiko o tem, da je treba dosledno spoštovati vladavino prava in evropske vrednote kot ključno orientacijo zunanje politike)