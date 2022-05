O tem, da je dal ukaz za napad sam Osama bin Laden, dvomijo celo Američani

Teroristični napad na Svetovni trgovinski center v New Yorku

© Cyril Attias / Flickr

Izšla je posebna številka Mladine TEROR. Marcel Štefančič, jr., Erik Valenčič in novinarji nemške revije Der Spiegel so opisali teror v 21. stoletju, od napada na Svetovno trgovinsko središče (WTC) v New Yorku 11. septembra 2001 do vojne v Ukrajini, ki še vedno traja. Kako se je lahko zgodilo, da je to stoletje že zdaj stoletje nasilja?

"O tem, da je dal ukaz za napad na Svetovni trgovinski center sam Osama bin Laden, dvomijo celo Američani; ukaz učitelja niti ni bil potreben."

V članku z naslovom "Napad na Ameriko" so poročevalke in pisci revije Spiegel natančno rekonstruirali dogodke. 11. septembra 2001 so teroristi z letaloma napadli newyorški Svetovni trgovinski center. Napad je imel nepredstavljive razsežnosti, pretresel je ves svet. "Devetnajst teroristov in njihovi pomočniki so bili večinoma pametni fantje, uravnovešeni in samozavestni. Od drugih ljudi, ki se tistega usodnega dne niso zaleteli v Svetovni trgovinski center, so se razlikovali po tem, kar znanstveniki imenujejo versko-ideološka blodnja – izkrivljena podoba resničnosti, ki je rezultat indoktrinacije. Indoktrinirali pa so jih tisti, ki so jih izšolali."

