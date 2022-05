»Javna televizija je last javnosti«

IZJAVA DNEVA

"V začetku devetdesetih let sta javna televizija in javnost določali specifično razmerje med državo in družbo. Tisto temeljno spremembo, do katere je prišlo ob prelomu razsvetljenstva in konstituiranja parlamentarne demokracije. Deklaracija o pravicah človeka in državljana iz leta 1789 je vsaj na normativni ravni odpravila prisilo nad kritičnim mišljenjem in tako omogočila svobodno javno odzivanje. Televizija je – tudi zato – lahko postala last javnosti."

(Mednarodni svetovalec za Jugovzhodno Evropo in Zahodni Balkan ter kolumnist Borut Šuklje o tem, kako je televizija postala last javnosti; via Delo)