»Naučil me je, kaj je absolutno zlo in kaj je absolutna ljubezen«

IZJAVA DNEVA

"Zame je bil velik učitelj, naučil me je, kaj je absolutno zlo in kaj je absolutna ljubezen. Njegova beseda, tudi tista najbolj pikra, je bila velik življenjski nauk. Mislim, da ima to neskončno zaslugo, da nas je vedno držal s pozornostjo, usmerjeno v bistvo človeka na svetu, to je svoboda."

(Predstavnica Slovencev v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc ob smrti tržaškega pisatelja Borisa Pahorja; via MMC RTV Slovenija)