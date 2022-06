Kreditna kartica na dan odžene zdravje stran

Eurythenes plasticus je vrsta raka, ki so jo odkrili l. 2020. Ime je dobil po plastiki, ki so jo našli v njegovem želodcu. Žal danes nič nenavadnega – če ga ne bi našli na več kot pol poti do najgloblje točke na Zemlji. Sicer pa je plastika prišla tudi do tja: ko je Victor Vescovo l. 2019 postavil rekord za najgloblji potop, je na dnu Marijanskega jarka našel – vrečko.

Plastika je na Antarktiki, na Mount Everestu, pa v čebelah in človeški maternici. Vdihujemo jo celo, ko nosimo masko; kirurška proizvede več vlaken, kot jih zaustavi (slednje seveda ni njen namen). Plastika naj bi bila v 40 % hrane, kar pomeni, da tedensko zaužijemo tudi za kreditno kartico plastike.

Čeprav večino izločimo, imamo mikroplastiko celo v pljučih. Naše telo se na to odziva z vnetjem, ki lahko sproži oksidativni stres. S plastiko vase vnašamo tudi mikroonesnaževalce: pesticide, zdravila, hormone in težke kovine. Super recept za hormonske nestabilnosti, motnje endokrinega sistema in slabo reproduktivno zdravje!

