Lov na mlade džihadiste se je prelevil v loterijo

Izšla je posebna številka Mladine TEROR. Marcel Štefančič, jr., Erik Valenčič in novinarji nemške revije Der Spiegel so opisali teror v 21. stoletju, od napada na Svetovno trgovinsko središče (WTC) v New Yorku 11. septembra 2001 do vojne v Ukrajini, ki še vedno traja. Kako se je lahko zgodilo, da je to stoletje že zdaj stoletje nasilja?

"22-letni Shehzad Tanweer je študiral na fakulteti za šport univerze v Leedsu. Igral je kriket, ta prastari britanski šport. V svoji sobi je imel pravo zbirko pokalov. Pred nekaj meseci je bil v Pakistanu, kjer se je učil arabsko in prebiral Koran, toda tamkajšnji ljudje mu niso bili všeč, je povedal njegov stric. 7. julija ob 8.50 je med postajama Liverpool Street in Aldgate povzročil eksplozijo bombe, ki jo je nosil v nahrbtniku."

V članku z naslovom "Druga fronta" so poročevalke in pisci revije Spiegel zapisali, da je od leta 2004 tarča Al Kaide Evropa. Varnostni organi so se znašli pred vprašanjem, kaj lahko policija in tajne službe naredijo glede teroristov, ki v ničemer ne izstopajo – vse do eksplozije. "To so torej novi teroristi, ki živijo med nami, v naši družbi, kot jih je opisal eden od preiskovalcev. Kaj jih je gnalo, da so postali morilci, samomorilci? Odrasli so v Evropi, živeli so v Evropi in okrog sebe videli le sovražnike. Preiskovalci se strinjajo, da se je pojavila nova vrsta teroristov. Krstili so jih za cleanskin (čista koža). To so moški, ki niso obiskovali urjenj ali le občasno, ki se niso udeležili vojne v Iraku, ki niso bili povezani z znanimi skrajneži. Metode, s katerimi so privržence Al Kaide iskali do tedaj, niso več delovale. Lov na mlade džihadiste se je prelevil v loterijo."

