»V pandemijah odločitev ne sprejemajo zdravniki, temveč politika«

IZJAVA DNEVA

"Frustrirajoča mora biti izkušnja, kadar se strokovnjakinje in strokovnjaki zaletijo ob politično stvarnost. Ker dejstvo je: v pandemijah odločitev ne sprejemajo zdravnice in zdravniki, temveč politika. Vlada in državni zbor sprejemata ukrepe. Marsikdaj je treba poiskati kompromisno rešitev. V državah, kjer sta bila stroka in politika sposobni prisluhniti ena drugi, je tudi širša javnost bolj spoštovala predlagane ukrepe. In točno to je ključni dejavnik uspešnega obvladovanja in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Neučinkovita je še tako znanstveno dovršena rešitev, če se ljudje požvižgajo nanjo."

(Novinar Tomaž Klipšteter v Dnevnikovem komentarju o tem, ko je na ponedeljkovi seji vlada Janeza Janše odpravila vse epidemične ukrepe, sočasno pa je strokovna svetovalna skupina za covid-19 predlagala prenehanje svojega delovanja)