»Putin igra na karto zviševanja cen energentov in hrane«

IZJAVA DNEVA

"Zaradi energetske draginje se je med razpravo o naftnem embargu jasno pokazala ranljivost EU v času grozeče recesije. Tudi Putin gotovo igra na karto zviševanja cen energentov in hrane, ki bi lahko povzročalo krize tako v Evropi kot v sosednjih regijah, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. To lahko dobi vse jasnejše politične razsežnosti in s sprožitvijo prihoda večjega števila beguncev povzroči dodatne pretrese na stari celini."

"V takšnih okoliščinah bo še teže narediti naslednji korak, ustaviti nakupe plina, ki so eden od glavnih virov ruske blagajne. Ker bo naftni embargo že tako začel delovati šele konec leta, bo morala Unija premisliti, kako naj kratkoročno vpliva na delovanje Rusije. V položaju, ko diplomatska pogajanja niso na vidiku, se zdi, da je hitrejše oboroževanje Ukrajine edina pot."

(Novinar Peter Žerjavič v Delovem komentarju o tem, ko je po večtedenskih notranjih trenjih državam EU le uspelo pod streho spraviti naftni embargo proti Rusiji)