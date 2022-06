It’s complicated*

Danes je nov dan

Vsi smo že kdaj uporabili izgovor, da so stvari preveč kompleksne, da bi jih lahko razložili ali spremenili. Če ob tem še odvrnemo pozornost od dejanskega problema, lahko temu rečemo thinkwashing, kot pojav poimenuje E. Cummins.

Podjetja se "borijo" proti okoljski krizi in tehnološki velikani se zavedajo, da so družbena omrežja nevarna. Čeprav so lahko rešitve enostave, pa "preveliko kompleksnost problemov" utemeljujejo s tem, da na njih npr. dela več kot 40 000 zaposlenih na Facebooku ali pa da so pri nekem podjetju pravkar oblikovali oddelek za trajnostni razvoj.

Rešitev seveda ni enostavna, če ob tem želimo še vedno dosegati dobičke in rast. Ko vas torej naslednjič pritegne oglas, ki govori o okoljski ozaveščenosti podjetja, gre najbrž bolj za marketinško potezo. Rešitev je zgolj znižana potrošnja, pri čemer pa odgovornosti ne gre prelagati na kupca. Le državna regulacija bi lahko prisilila podjetja k trajnostnemu delovanju, a kaj, ko z ekonomsko danes pride tudi politična moč.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.

*Zapleteno je