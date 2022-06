Štiridnevni delovni teden

Kako to počnejo Belgija, Islandija, Španija, Velika Britanija ... in kako bi lahko tudi mi

V Sloveniji smo osemurni delavnik vpeljali že leta 1919. Delavke tovarne perila Janeza Cvetiča, predhodnice Mure, v začetku tridesetih let prejšnjega stoletja.

Predstavljajte si: v četrtek se pozno popoldne vrnete iz službe. Izklopite računalnik, saj vas delodajalec po zakonu ne sme nadlegovati zunaj delovnega časa, in začnete pakirati. Konec tedna se je začel in preživeli ga boste na morju, v šotoru v hribih ali pa ne boste šli nikamor in boste naslednje dni samo ležali na kavču, malo pospravili po stanovanju, prebrali dobro knjigo, se odpravili na sprehod. Bistveno je, da boste imeli za to na voljo kar tri dni. Štiri dni delate, tri dni počivate. Kako se vam zdi?