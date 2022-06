Veliki ali mali Slovenec?

Obletnica smrti Lamberta Ehrlicha

Odhajajoča ministrica Helena Jaklitsch je položila venec ob spomeniku Lamberta Ehrlicha na dvorišču teološke fakultete v Ljubljani. Helena Jaklitsch je vneta zagovornica Ehrlichove politike in misli

»Na današnji dan, 26. maja 2022, mineva 80 let od nasilne smrti velikega Slovenca prof. dr. Lamberta Ehrlicha,« je bilo pred dnevi mogoče prebrati na profilu, ki ga ima Študijski center za narodno spravo na Twitterju. Je to dovolj točna oznaka teologa in politika, ki ga je pred davnimi leti usmrtila Varnostno-obveščevalna služba Osvobodilne fronte? Je na Ehrlichovem računu res dovolj plusov, da ga je mogoče tako povzdigovati? Ali pa morda njegove negativne, bolj mračne lastnosti govorijo ravno o nasprotnem?