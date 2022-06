Če gledamo stran, se bo problem rešil sam

Danes je nov dan

Te dni je močno deževje v Braziliji spet terjalo več deset smrtnih žrtev. Tokrat je obilno deževje prizadelo severovzhod države. Tri druge regije so se s podobnimi naravnimi nesrečami soočile v začetku leta. Lahko bi rekli, da je zdaj to brazilska nova normalnost.

Gre za posledico podnebne krize, ki jo podpihuje tudi brazilski predsednik in prvi borec proti "teorijam zarot", Jair Bolsonaro, čeprav njegova administracija vztrajno podira neslavne rekorde izsekavanja amazonskega pragozda. S tem Bolsonaro reže tudi naša pljuča, posledično pa pospešuje globalno segrevanje.

Največji davek – predvsem z življenji – plačujejo prebivalci favel, ki so že tako povsem neprimerne za bivanje, ob vsakoletnih rekordnih padavinah in plazovih pa postajajo še nevarnejše. Treba je zagotoviti dostojne bivalne razmere za vse, takoj pa moramo zaustaviti nadaljnjo deforestacijo. V Braziliji so že oktobra predsedniške volitve – držimo pesti za spremembo!

