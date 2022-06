Takšnega pokola v Franciji ne pomnijo od druge svetovne vojne

13. novembra 2015 so islamski teroristi v petih napadih pobili 130 ljudi, večino v koncertni dvorani Bataclan.

© John Englart / Flickr

Izšla je posebna številka Mladine TEROR. Marcel Štefančič, jr., Erik Valenčič in novinarji nemške revije Der Spiegel so opisali teror v 21. stoletju, od napada na Svetovno trgovinsko središče (WTC) v New Yorku 11. septembra 2001 do vojne v Ukrajini, ki še vedno traja. Kako se je lahko zgodilo, da je to stoletje že zdaj stoletje nasilja?

"39-letni Aka Hermann je bil tisti večer eden redkih, ki so vedeli, kje v Bataclanu so zasilni izhodi. Kot varnostnik je tam delal že šest let, svoje delo je imel rad."

V članku z naslovom "Preživeli Parižani" sta novinarki revije Spiegel zapisali, da so 13. novembra 2015 islamski teroristi v francoski prestolnici v petih napadih pobili 130 ljudi, večino v koncertni dvorani Bataclan. "Groza 13. novembra se je vžgala v kolektivni spomin Francozov. Tisto noč je postala kričeča stavba Bataclana, najstarejše pariške koncertne dvorane, cilj napada in množični grob. Umrlo je 90 ljudi. Pokosili so jih trije mladeniči s kalašnikovkami in samomorilskimi pasovi. Še 40 ljudi je umrlo med napadi na bare in restavracije v vzhodnem delu mesta, kjer stoji Bataclan. 130 mrtvih, takšnega pokola v Franciji ne pomnijo od druge svetovne vojne."

