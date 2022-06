»Ukrajina se je čez noč prelevila v trdnjavo zahodnih vrednot«

IZJAVA DNEVA

"Dolgo, dolgo je bil molk, nihče jih ni niti omenil, nihče ni niti dobro vedel, kako naj bi bile videti, potem pa je Rusija napadla Ukrajino in Zahod se je spomnil, kaj leži v srcu evropskih nacionalnih držav, kaj je gibalo Evropske unije in za kaj gre pri evropskem zavezništvu z Združenimi državami Amerike – gre za zahodne vrednote."

"Ukrajina je pod pritiskom pokazala svoj pravi evropski obraz in se čez noč prelevila iz prehranjevalke Zahoda v trdnjavo zahodnih vrednot. Predmestja Kijeva, industrijska krajina Mariupolja ter središči Donecka in Luganska so postali frontne linije, na katerih se Ukrajina ne bojuje le za svojo teritorialno neokrnjenost, ampak se na njih odloča tudi, ali se bodo moški pari v Sloveniji poročali tudi v prihodnje, ali bodo poljske ženske jutri še imele pravico do splava ter ali bodo sirski begunci na Madžarskem še naprej brez nevšečnosti zaprošali za azil."

(Novinarka, literarna kritičarka in esejistka Mojca Pišek v Delovi kolumni o tem, da je Ukrajina pod pritiskom pokazala svoj pravi evropski obraz)