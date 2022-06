»Vse v Bruslju me je spominjalo na novembrske dneve v Parizu«

Dan po terorističnem napadu v Bruslju so potekala množična zborovanja v podporo žrtvam.

© Flickr

Izšla je posebna številka Mladine TEROR. Marcel Štefančič, jr., Erik Valenčič in novinarji nemške revije Der Spiegel so opisali teror v 21. stoletju, od napada na Svetovno trgovinsko središče (WTC) v New Yorku 11. septembra 2001 do vojne v Ukrajini, ki še vedno traja. Kako se je lahko zgodilo, da je to stoletje že zdaj stoletje nasilja?

"Na mobilniku sem brala: le nekaj sto metrov od mene je vsaj deset mrtvih in petindvajset ranjenih, teroristi so napadli okence letalske družbe American Airlines. Zdelo se mi je naravnost absurdno, da po Twitterju izvem, kaj se dogaja nedaleč od mene."



Katrin Kuntz

V članku z naslovom "Mrtvi in ranjeni na Twitterju" Spieglova urednica Katrin Kuntz piše o tem, ko je marca 2016 službeno odpotovala v Bruselj. In spoznala, kako terorizem vpliva na ljudi. "Vse v Bruslju me je spominjalo na novembrske dneve v Parizu. Sirene so zavijale tako rekoč ves čas, policijski avtomobili so hiteli od A do B, prav tako rešilna vozila. V bruseljskem uredništvu sem s kolegi po televiziji spremljala, kaj se je zgodilo čisto blizu: postaja podzemne železnice, kjer je odjeknila eksplozija, je bila slabih deset minut proč. Ko sem videla fotografijo ženske z vlaka – poškodovana, prašna je sedela na klopi –, sem pomislila na sirsko prostovoljsko organizacijo Bele čelade, ki rešuje ljudi iz ruševin. Ljudje na njihovih fotografijah imajo na obrazih enak otrpel izraz, tudi njihova koža je prašna, krvavijo. Zdaj takšne fotografije prihajajo iz našega območja udobja, ki pravzaprav ni več območje udobja."

