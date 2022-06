»Ko enkrat politika pristane v bordelu, postane tudi sama njen sestavni del«

IZJAVA DNEVA

"Ko enkrat politika pristane v bordelu, postane tudi sama njen sestavni del. Začne uživati. V tej vlogi so se dobro počutili predvsem vsi, ki jih tam ne bi pričakovali. Že zaradi imena in vrednot ne. Nova Slovenija se je šla dobesedno prostitucijo. Ponujali so se vsem. Tudi po tem, ko so izgubili volitve. Tudi po tem, ko so videli, da se je obrnil list zgodovine. Oni bi bili še kar zraven. Oni bi bili še kar v tej javni hiši, kjer so si dobro postlali in postregli. Njihov moto, da gredo lahko z vsakim, ki pride mimo in ponudi dovolj, je bil mišljen resno. Prepričani, da so tako seksi, da si jih vsak želi."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da se je Nova Slovenija šla dobesedno prostitucijo; via Dnevnik)